Kocaelispor iki transfer açıkladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, İbrahim Akanbi Rasheed ve Samed Ali Kaya'yı renklerine bağladı.

Haber; AA
Abone Ol
Kocaelispor iki transfer açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2022 15:26
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, İbrahim Akanbi Rasheed ve Samed Ali Kaya'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İbrahim Akanbi Rasheed ile 1,5+1 yıllık, Samed Ali Kaya ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.