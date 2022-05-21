Kocaelispor, galibiyetle veda etti

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor, sahsında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.



Mücadelede Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Ibrahim Akanbi Rashedd, 63. dakikada Yiğit Ali Bayrak ile 78. dakikada ve 90. dakikada Yusuf Efe Yaman kaydetti. Konuk Adanaspor'un tek golü 67. dakikada Amadou Ciss'ten geldi.



Daha önce küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor, bu galibiyetle sezonu 44 puanda bitirdi. Adanaspor ise 45 puanla sezonu tamamladı.





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