Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı
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17 Haziran 2023 21:53
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Sağlam ile önümüzdeki günlerde imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.

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