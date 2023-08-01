Kocaelispor'dan tek gollü galibiyet

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, FC Sucleia'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'dan tek gollü galibiyet
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01 Ağustos 2023 18:38
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia'yı 1-0 mağlup etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Teisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan yeşil-siyahlı takım, Moldova 1. Lig ekiplerinden FC Sucleia ile hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Kocaelispor, çekişmeli geçen ikinci yarının 65. dakikasında Serhat Taşdemir'in golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kocaelispor'un Düzce kampı, 3 Ağustos'ta sona erecek.

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