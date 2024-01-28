Kocaelispor'dan Süper Lig uğruna kritik galibiyet

Kocaelispor, 1. Lig'de Altay ile deplasmanda oynadığı zorlu mücadeleyi iki golle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'dan Süper Lig uğruna kritik galibiyet
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28 Ocak 2024 20:59
Son güncelleme 28 Ocak 2024 21:09
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Altay ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Kocaelispor oldu.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Douglas Tanque ve 90+5. dakikada Christian Kouakou kaydetti.

Ligde arka arkaya son iki maçını kazanan Kocaelispor puanını 39'a yükseltti. Son iki lig karşılaşmasında mağlup olan Altay 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Altay, İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak. Kocaelispor, Adanaspor'u ağırlayacak.

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