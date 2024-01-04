Kocaelispor'dan stoper takviyesi: Haşim Arda Sarman

Kocaelispor, 21 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'dan stoper takviyesi: Haşim Arda Sarman
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04 Ocak 2024 15:49
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Haşim Arda Sarman'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin Arda. Kulübümüz, Haşim Arda Sarman ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

21 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giydi.

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