Kocaelispor'dan orta sahaya takviye

Kocaelispor, Kamerunlu futbolcu Mandjeck ile anlaşma sağladı.

Haber; AA
Abone Ol
Kocaelispor'dan orta sahaya takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2021 20:41
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Kamerunlu futbolcu Georges Constant Mandjeck ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön libero mevkisinde oynayan futbolcu ile ön protokol imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

 


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.