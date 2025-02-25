Kocaelispor'dan kupaya 3 puanla veda

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Kırklarelispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kocaliespor 3-1'lik skorla kazandı.



Kocaelispor, 41. dakikada Ahmet Sagat ile öne geçti. Ahmet, 45+1. dakikada penaltıdan ilk yarının skorunu belirledi.



Ahmet Sagat, 54. dakikada attığı golle hat-trick yaptı.



Kırklarelispor'un tek golü 79. dakikada Bedirhan Özyurt'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte kupada 6 puana yükselen Kocaelispor, 3. sırada kaldı ve kupaya veda etti.



Kırklarelispor ise kupaya grup aşamasında elde ettiği 1 puanla kupa macerasına nokta koydu.



MAÇTAN ANLAR



40. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Mesut Can Tunalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ahmet Sağat, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



44. dakikada Rivas, ceza sahasında Semih Üstün ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı verdi.



45. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet Sağat, topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.



54. dakikada Kocaelispor bir gol daha buldu. Soldan ilerleyen Furkan Gedik, ceza sahasındaki Ahmet Sağat'a pasını verdi. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-3



78. dakikada Kırklarelispor farkı 2'ye indirdi. Ev sahibi takım atağında Bedirhan Özyurt, ceza sahasında buluştuğu topu filelere attı: 1-3



Stat: Kırklareli Atatürk



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Mücahid Adem Çelebi



Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 81 Rüzgar Derici), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 72 Eray Sürül), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem (Dk. 65 Yücel Candemir), Okan Derici (Dk. 81 Cemil Devrim), Semih Üstün (Dk. 64 Ertuğrul Tuysuz), Taşkın Kartal



Kocaelispor: Ahmet Hasan Göcen, Muharrem Cinan (Dk. 62 Yunus Emre Gedik), Vukovic (Dk. 61 Mehmet Altaş), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 62 Mikdat Çil), Ahmet Sağat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik (Dk. 70 Mustafa Ege Bilim), Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Rivas (Dk. 46 Bünyamin Dalkılıç)



Goller: Dk. 40, 45 (Penaltıdan) ve 54 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 79 Bedirhan Özyurt (Kırklarelispor)



Sarı kartlar: Dk. 63 Mehmet Altaş, Dk. 77 Onur Öztonga (Kocaelispor)



