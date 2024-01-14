Kocaelispor'dan hakem kararlarına tepki!

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Manisa FK mağlubiyeti sonrası açıklama konuştu.



Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam hakem yönetiminin eleştirerek, şöyle dedi:



"Aslında burada futbol konuşmak isterdim ama maalesef bugün futbolun önüne geçen çok kötü hakem kararları vardı. Bu kadar bariz hakem hatasının olduğu bir yerde futbol konuşmanın bence bir anlamı yok. Kaç haftadır aynı şeyler oluyor ve geldiğimiz noktada ciddi anlamda bir hakem kıyımına uğruyoruz diyebiliriz. Futbol falan konuşmak istemiyorum. O yüzden bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Fazla da konuşmanın bir anlamı yok."



KOCAELİSPOR DA TEPKİ GÖSTERDİ



Öte yandan Kocaelispor resmi x hesabı da hakem kararlarıyla ilgili paylaşım yaptı.



Yapılan paylaşımda "Adaletiniz VAR mı?" ifadeleri kullanıldı.



