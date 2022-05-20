Kocaelispor'da Mandjeck'in sözleşmesi feshedildi

Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor'da Kamerunlu futbolcu Georges Constant Mandjeck'in sözleşmesi feshedildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'da Mandjeck'in sözleşmesi feshedildi
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20 Mayıs 2022 19:19
Sezonun bitimine bir hafta kala Spor Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor'da Georges Constant Mandjeck'in sözleşmesi feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mandjeck'in 31 Mayıs 2022'de sona erecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği kaydedildi.

Futbolcunun, alacaklarının yarısından feragat ettiğinin aktarıldığı açıklamada, görüşmelerdeki anlayışından ötürü Mandjeck'e teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.

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