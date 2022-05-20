Kocaelispor'da Mandjeck'in sözleşmesi feshedildi

Sezonun bitimine bir hafta kala Spor Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor'da Georges Constant Mandjeck'in sözleşmesi feshedildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mandjeck'in 31 Mayıs 2022'de sona erecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği kaydedildi.
Futbolcunun, alacaklarının yarısından feragat ettiğinin aktarıldığı açıklamada, görüşmelerdeki anlayışından ötürü Mandjeck'e teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mandjeck'in 31 Mayıs 2022'de sona erecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği kaydedildi.
Futbolcunun, alacaklarının yarısından feragat ettiğinin aktarıldığı açıklamada, görüşmelerdeki anlayışından ötürü Mandjeck'e teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.
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