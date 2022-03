Kocaelispor'da hedef play-off

Spor Toto 1. Lig'de 32 puanla 14. sırada yer alan Kocaelispor, kalan 10 karşılaşmada puan ya da puanlar kazanarak play-off hattına yükselmeyi hedefliyor.



Geçen sezon 11 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto 1. Lig'e yükselen "Körfez efsanesi", sezonun ilk yarısını 24 puanla 11. sırada tamamladı.



Sezonun ikinci yarısında 8 maça çıkan Kocaelispor, sadece 8 puan elde ederek 32 puanla 14. sıraya geriledi. Yeşil-siyahlılar, kalan karşılaşmalarda puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmayı planlıyor.



Teknik direktör Altıparmak: "Amacımız, bütün maçlarımızı kazanmak"



Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine, puan sıralamasına değil, yaptıkları işe ve kazanacakları puanlara baktıklarını belirterek, göreve geldikleri dönemle şimdiki arasındaki farkı net şekilde gördüklerini söyledi.



Bunun puanlara da yansıdığını ifade eden Altıparmak, moral ve motivasyonlarının üst düzeye çıktığını kaydetti. Altıparmak, bu hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacakları maçın önemine işaret ederek, "Oradan kazanacağımız 3 puanla hem hesaplar değişecek hem de hesaplarımız farklılaşacak. Burada önemli olan, şu ana kadar yaptıklarımızın meyvesini yavaş yavaş almamız. Gerçekten muhteşem taraftarımız var. Onlar yanımızda olduğunda iç sahada neler yapacağımızı gösterdik. Dışarıda da iyi ivme yakaladık. Bunları çoğaltarak devam edeceğiz." diye konuştu.



Sezonun kalan bölümünde 10 maç ve kazanılacak 30 puanları olduğunu aktaran Altıparmak, "Amacımız, bütün maçlarımızı kazanmak ve hedeflerimizi belirlemek. Göreve geldiğimizde kısa, orta ve uzun vadeli 3 planımız vardı. Kısa vade, takımı bir an önce toparlamaktı; bunu gerçekleştirdik. Orta vade de bir an önce bu sıralardan uzaklaşıp üst taraflara tırmanmak. Sonucunda inşallah hedeflediğimiz yer." ifadelerini kullandı.



"Bir an önce bu sıralardan sıyrılıp yukarıyı yakalamayı hedefliyoruz"



Altıparmak, son 4 maçta 8 puan kazanılmasının morallerini yerine getirdiğini belirterek, oyun ve tempo istikrarı yakalamalarının önemli olduğunu söyledi.



Takımda her şeyin çok iyi gittiğini anlatan Altıparmak, "Uzun vadeli hedefimiz, play-off'a kalıp oradan da Süper Lig'e çıkmak. Küme düşmemeyle play-off noktası arasında az fark var. Herkes birbiriyle oynuyor. Bizim tabirimizle 6 puanlık maçlar var. Bu maçlara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 3-4 maçlık seriyi istediğimiz gibi geçersek, o biraz önce dediğim seriye geleceğiz. Oradaki hepsi play-off'taki rakipler oluyor. Onun için hedefimiz bir an önce bu sıralardan sıyrılıp yukarıyı yakalamak." şeklinde konuştu.



Altıparmak, Kocaelispor mazisinin başarılarla dolu olduğunu dile getirerek, böyle takımların Süper Lig'de yer alması gerektiğini, söz konusu camiaların lige renk kattığını sözlerine ekledi.



Takım kaptanı Benhur Keser: "İnşallah hedefi gerçekleştireceğiz"



Takım kaptanı Benhur Keser, Kocaelispor olarak her zaman üst sıralarda yer alma hedefleri bulunduğunu belirterek, kalan 10 maçta en fazla puanı kazanmak istediklerini söyledi.



Bunun sonucunda da play-off'a kalmayı, ardından da Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini vurgulayan Benhur Keser, "Değişik bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor. Play-off'la küme düşme hattı arasındaki makas çok dar. Hedeflerimizi ona göre belirledik. Takım arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İnşallah bu hedefi gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Benhur Keser, 3 maçlık cezanın kendisini olumsuz etkilediğini belirterek, Balıkesirspor maçında bir gol atarak sahalara döndüğünü kaydetti.



Son maçlarda performansını yukarıya çektiğini aktaran Benhur Keser, kalan 10 maçta iyi oynayıp takıma katkı sağlamak istediğini dile getirdi.





İLGİLİ VİDEO