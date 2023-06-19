Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

Spor Toto 1.Lige bir yıl aradan sonra geri dönen Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi
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19 Haziran 2023 21:31
Son güncelleme 19 Haziran 2023 21:32
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Körfez ilçesindeki Brunga Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Engin Koyun ile yönetim kurulu üyeleri Ekrem Can, Tuncay Arıcan, Vural Yıldız, Veli Başkurt, Ahmet Şahin, Zeynel Abidin Akyol, Yaşar Arslan, Çetin Zerenoğlu, Orhan Dönmez, Rafet Kırgız, Metin Dan, Osman Özsoy ve Selim Ordulu katıldı.

Törende Ertuğrul Sağlam ile Koyun, 2 yıllık sözleşmeye imza attılar.

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