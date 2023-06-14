Kocaelispor'da Bülent Korkmaz sesleri

Gelecek sene iddialı bir takım olmak isteyen Kocaelispor teknik direktörde sona yaklaşıyor



Yeni teknik direktörü bu hafta belirlemek isteyen Kocaelispor yönetimi, yarın Çaykur Rizespor'u bu sezon 1. Lig'de şampiyon teknik adam Bülent Korkmaz ile görüşecek. Transfer komitesi başarılı çalıştırıcı ile yapacağı görüşme sonrası nihai kararını vermek için başkan Engin Koyun ile bir araya gelecek.



DİĞER ADAYLAR KABUL ETMEDİ



Kocaelispor yönetimi daha önce ilk görüşmeyi İzmitli teknik adam Hikmet Karaman ile yapmış, daha sonra Mustafa Gürsel, Şenel Can ve Ertuğrul Sağlam ile de görüşmüştü. (Çağdaş Kocaeli)





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