Kocaelispor'da Bülent Korkmaz sesleri

Gelecek sezon Spor Toto 1. Ligde oynayacak olan Kocaelispor sürpriz bir kararla Çaykur Rizespor'dan ayrılan Bülent Korkmaz'ı takımın başına getirmek istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'da Bülent Korkmaz sesleri
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14 Haziran 2023 12:42
Gelecek sene iddialı bir takım olmak isteyen Kocaelispor teknik direktörde sona yaklaşıyor

Yeni teknik direktörü bu hafta belirlemek isteyen Kocaelispor yönetimi, yarın Çaykur Rizespor'u bu sezon 1. Lig'de şampiyon teknik adam Bülent Korkmaz ile görüşecek. Transfer komitesi başarılı çalıştırıcı ile yapacağı görüşme sonrası nihai kararını vermek için başkan Engin Koyun ile bir araya gelecek.

DİĞER ADAYLAR KABUL ETMEDİ

Kocaelispor yönetimi daha önce ilk görüşmeyi İzmitli teknik adam Hikmet Karaman ile yapmış, daha sonra Mustafa Gürsel, Şenel Can ve Ertuğrul Sağlam ile de görüşmüştü. (Çağdaş Kocaeli)

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