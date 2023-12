Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 48 yaşında yaşamını yitiren Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can'ın cenazesi, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.



Tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Kocaelispor Teknik ve Futbol Şube Asbaşkanı Can için Karamürsel Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Burada Can'ın yakınları, taziyeleri kabul etti.



Can'ın cenazesi, ağabeyi Recep Can tarafından kıldırılan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta defnedildi.



"Futbol camiası için önemli bir kayıp"



Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, AA muhabirine, kardeşten öte bir dost ve arkadaşını kaybettiğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi.



Can'ın Kocaelispor'un başarısı için maddi ve manevi olağanüstü katkı ve destek verdiğini aktaran Koyun, şunları kaydetti:



"Yurt dışında en son beraberdik Nijerya'da. Onunla ilgili bir söylem var ama tabii nereden kaynaklandığıyla ilgili net bir şey şu an söyleyemiyorum çünkü ilk gittiğimiz hastanede zatürreyle ilgili teşhis konulmuştu. Sonra başka hastaneye sevkini yaptık. Orada sıtmayla ilgili teşhis konuldu. Bu sabah saat 09.00 sıralarında kalp yetmezliğinden rahmetli oldu. Yani inanın ne desem az. Benim için, futbol camiası için önemli bir kayıp. Mekanı cennet olsun, ailesine, sevenlerine, Kocaelispor'a başsağlığı diliyorum. Nijerya'da beraberdik. Futbolcu baktık, akademileri gezdik. Kafiledeki diğer arkadaşlarla görüştük, hiçbirinde olumsuzluk yok. Onunla ilgili de kesin bir şey söylemiyorum çünkü kafilede olsa diğer arkadaşlarda da belirtisi olur."



Törene, Can'ın yakınlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaelisporlu yöneticiler ve sporcular katıldı.





