Kocaelispor, Altıparmak ile yolları ayırdı!

Kocaelispor, Bursaspor mağlubiyeti ve takımın küme düşme hattına inmesi sonrası Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.

, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, Altıparmak ile yolları ayırdı!
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11 Nisan 2022 12:41
Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile karşılıklı görüşmelerin ardından yollar ayrıldı.

Önce farklı Denizlispor yenilgisi, ardından Bursaspor mağlubiyetleri yeşil siyahlı kulübü iyice sıkıntıya sokmuştu. Özellikle bu iki maçta oynanan futbol ve maçı geri getiremeyecek hamlelerin olması endişeyi artırmıştı. ,

Kocaeli gazetesinin haberine göre; Bursaspor maçının ardından geç saatlere kadar yapılan toplantının ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yönetim kurulu ile yollar ayrıldı. Kulüpten konu ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada son olarak Altay'ı çalıştıran Serkan Özbalta geliyor.

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