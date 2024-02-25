Kocaelispor: "Aldığımız puan için memnunuz"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel berabere biten Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor: 'Aldığımız puan için memnunuz'
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25 Şubat 2024 17:23
Kocaelispor'un teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından ilk maçına çıkan Mustafa Gürsel, takımı ilk defa görme imkanı bulduğunu dile getirdi.

İşte Mustafa Gürsel'in açıklaması:

"İkili mücadelelerde yetersizdik. Bu kadar kontratak fırsatı vermememiz lazım. Beraberlik bizim için sevinilecek bir sonuç değil ama bugün aldığımız puan için memnun olabiliriz. Bundan sonra hep gelişen bir Kocaelispor izletmek istiyoruz."

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