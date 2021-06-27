Kocaelispor'a Türk asıllı Portekizli stoper

Kocaelispor, Türk asıllı Portekiz stoperi Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak ile ön protokol imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kocaelispor'a Türk asıllı Portekizli stoper
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27 Haziran 2021 23:08
TFF 1. Lig takımı Kocaelispor, Portekiz 2. Ligi takımlarından UD Vilafranquense'nin Türk asıllı Portekiz stoperi Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak ile ön protokol imzaladı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli stoper Diogo Coelho ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, futbolcunun Türk statüsünde oynayacağı kaydedildi.


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