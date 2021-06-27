Kocaelispor'a Türk asıllı Portekizli stoper

TFF 1. Lig takımı Kocaelispor, Portekiz 2. Ligi takımlarından UD Vilafranquense'nin Türk asıllı Portekiz stoperi Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak ile ön protokol imzaladı.
Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli stoper Diogo Coelho ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, futbolcunun Türk statüsünde oynayacağı kaydedildi.
Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli stoper Diogo Coelho ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, futbolcunun Türk statüsünde oynayacağı kaydedildi.