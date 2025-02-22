Kocaelispor, 4 maç aradan sonra puan kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.



Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçta Şanlıurfaspor ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı.



İlk yarıda Şanlıurfaspor, ikinci yarıda Kocaelispor etkin olan taraf olsa da maçta gol sesi çıkmadı.



Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, ligde 4 maç aradan sonra puan kaybetti ve 55 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.



