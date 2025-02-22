Kocaelispor, 4 maç aradan sonra puan kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, 4 maç aradan sonra puan kaybetti
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22 Şubat 2025 15:27
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçta Şanlıurfaspor ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı.

İlk yarıda Şanlıurfaspor, ikinci yarıda Kocaelispor etkin olan taraf olsa da maçta gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, ligde 4 maç aradan sonra puan kaybetti ve 55 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.


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