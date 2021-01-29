Kocaeli'nde Mustafa Reşit Akçay ve 4 isma imza töreni

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kocaelispor Kulübü Başkan Vekili Engin Koyun, Kocaeli halkının kendilerine inandığını belirtti.



Herkesin kendilerinden başarı beklediğini ifade eden Koyun, duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını kaydetti.



Akçay da Kocaelispor'un büyük bir camia olduğunu, burada başarılar elde etmek istediğini dile getirdi.



Liderle aralarında 16 puanlık bir fark bulunduğunu anlatan Akçay, şu ifadeleri kullandı:



"Bu kapanması zor bir fark. Gerçekçi olmalıyız. Biz teknik adamlar ve oyuncular olarak gerçeği biliyoruz. Şansımız play-off. Play-off'tan çıkma yönünde bir çabamız olacak. Bunun için birbirimizle konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde daha sıkı şekilde bir şampiyon takımın davranışlarını sahada yansıtarak play-off'taki finali almak için elimizden geleni yapacağız. Bizim hedefimiz şu anda play-off'taki final. Bu takımın Süper Lig'e çıkması için elimizden geleni yapmaya geldik."



1,5 yıllık anlaşma sağlanan futbolcular Musa Nizam, Yılmaz Özeren ile sezon sonuna kadar kiralanan Burak Süleyman ve Mustafa Tahir Babaoğlu da törende duygu ve düşüncelerini aktardı.



Konuşmaların ardından teknik direktör Akçay ile futbolcular, yeşil-siyahlı ekiple sözleşme imzaladı.



