Kocaeli giriş çıkış yasağı var mı? Kocaeli'de yasak kaç gün sürecek?

Kocaeli giriş çıkış yasağı konusunda gündemden düşmeyen olaylar bulunuyor. Kocaeli'de yasak kaç gün sürecek merakında olan vatandaşlar Kocaeli giriş çıkış yasağı araması yapıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

14 Haziran 2020 06:40
Kocaeli giriş çıkış yasağı var mı? Kocaeli'de yasak kaç gün sürecek?
Kocaeli girişlerinin bir süre kapatıldığı açıklandı. Körfez şehri Kocaeli giriş çıkış yasağı var mı? bilgisini öğrenmez üsre Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.
Bu kapsamda kentte düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

KOCAELİ GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

"İlimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinliklerle kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresiyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinliklerle bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları, bugün saat 00.01'den 27 Haziran saat 00.00'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."



TEKİRDAĞA GİRİŞ 3 GÜN YASAKLANDI

Yapılan açıklamada Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. 14/06/2020 günü saat;08:00'dan 17/06/2020 günü saat;08:00'a kadar (3) üç gün süreyle Tekirdağ'a giriş çıkış kısıtlaması geldi. Yasağın detayları Valilik tarafından yapılan açıklamada belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada Coronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haiz olduğu vurgulandı.

Aksi davranışlar halinde virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı açıklandı.

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