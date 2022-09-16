Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 39. Kocaeli Rallisi start aldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, ralliye katılım sağlayan sporculara kazasız bir yarış dileklerinde bulundu.



17-18 Eylül tarihlerinde İzmit, Kandıra ve Derince'de 8 etapta yapılacak yarışlarda 70 otomobil ve 140 sporcu mücadele edecek. İki gün boyunca devam edecek olan 39. Kocaeli Rallisi, pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ