Kocaeli'de kazanan yok

1. Lig'de Kocaelispor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaeli'de kazanan yok
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06 Ekim 2023 22:03
1. Lig'in 8. hafta maçında Kocaelispor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Kocaelispor, 12. dakikada Giorgi Beridze ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 49. dakikada Muhammed Furkan Özhan ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Kocaliespor 16, Erzurumspor FK 10 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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