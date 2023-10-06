1. Lig'in 8. hafta maçında Kocaelispor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Kocaelispor, 12. dakikada Giorgi Beridze ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 49. dakikada Muhammed Furkan Özhan ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Kocaliespor 16, Erzurumspor FK 10 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Kocaelispor, 12. dakikada Giorgi Beridze ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 49. dakikada Muhammed Furkan Özhan ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Kocaliespor 16, Erzurumspor FK 10 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.