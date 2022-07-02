Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de başladı.



SIRALAMA YARIŞLARIYLA DEVAM EDECEK



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin destekleriyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurunda organize edilen şampiyonaya farklı klasmanlarda sporcular katılıyor. Kartepe Belediyesi önünde magazin startıyla başlayan şampiyona, ekstrem test etabında sıralama yarışlarıyla devam edecek.



KOCAMAN: "COŞKULU BİR YARIŞ DİLİYORUM"



Kazasız bir yarış dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'ye güzellik ve renk kattınız. Bu organizasyondan gerçekten çok mutlu olduk. Bol adrenalinli ve coşkulu yarış olmasını diliyorum." dedi.



Şampiyonanın yarınki final yarışlarında ise sporcular, ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda mücadele edecek.





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