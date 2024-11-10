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Kocaeli'de dev ekranda derbi heyecanı

1. Lig'deki Sakaryaspor - Kocaliespor derbisi Kocaeli'de dev ekrandan takip edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaeli'de dev ekranda derbi heyecanı
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10 Kasım 2024 23:49
Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan "Marmara derbisi"ni statta izleyemeyen Kocaelispor taraftarları, müsabakayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit kent meydanına kurulan dev ekrandan takip etti.

Alanı dolduran taraftarlar, Kocaelispor'a alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Kocaeli temsilcisinin müsabakayı 1-0'lık skorla kazanmasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kocaelispor, bu sonuçla Sakaryaspor deplasmanından 42 yıl sonra ilk kez galibiyetle ayrıldı.

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