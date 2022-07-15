Koca Yusuf Yağlı Güreşleri'nde kazanan Cengizhan Şimşek

Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesince düzenlenen 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, başpehlivan oldu.



Kavaklı Korusu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 13 ayrı boyda yaklaşık 250 güreşçi mücadele etti. Organizasyonda Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan gibi önemli isimlerin de yer aldığı 26 sporcu başpehlivanlık için çayıra çıktı.



Final mücadelesinde Nedim Gürel ile karşılaşan Cengizhan Şimşek, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.



AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, başpehlivan Cengizhan Şimşek'e kupasını verdi.





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