Koca Bulma Sanatı konusu, oyuncuları

KOCA BULMA SANATI FİLMİ İZLE

Koca Bulma Sanatı'nın yönetmenliğini Bora Onur gerçekleştirdi. 2018 yapımı film bugün televizyonda izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler filmin oyuncu kadrosu ve konusunu merak ediyorlar. Peki Koca Bulma Sanatı konusu nedir ve oyuncuları kimler?Gizem , Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaştırlar. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri var. Hepsi de bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… Daha henüz AŞK'ı tatmadan, "KOCA" bulma derdine düşmüş , evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki neredeyse bu arayışı birer sanatına dönüştürmüşlerdir. Koca bulma sanatı'nda 30'larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının "Bay Doğru" peşindeki maceralarına tanık olacağız.Ahmet KayakesenBegüm ÖnerOrçun KaptanKimya Gökçe AytaçKerem Poyraz KayaalpNihan TarhanFatih SerbestAmir Garipler