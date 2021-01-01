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Koç Silas'ın Rockets'taki koltuğu sallantıda!

Houston Rockets'ın, dün gece sona eren 15 maçlık mağlubiyet serisine rağmen, başantrenör Stephen Silas'ın takımdaki geleceğini değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın, dün gece sona eren 15 maçlık mağlubiyet serisine rağmen, başantrenör Stephen Silas'ın takımdaki geleceğini değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Yeniden yapılanma sürecinde olan ve bu sezon playoff beklentisi olmayan Rockets ekibinin genel menajeri Rafael Stone, Silas'ı ve koçluk ekibini, Houston'ın Kevin Porter Jr. ve Jalen Green gibi genç yıldız adaylarını geliştirmeye yönlendirmişti.

Rockets'ın Silas'ı işe alırken, takımın James Harden'ı kadroda tutmaya ikna etmeyi ummuş olduğu söylendi.

Bir genel menajer yardımcısının, Silas için, "Onu zor bir durumun içine soktular. Silas gerçekten NBA'deki en iyi insanlardan ve başkalarını da cidden önemseyen biri. Kendisi, rakamları ve aldığı süreler dışında hiçbir şeyi umursamayan gençlerin olduğu bir grubun başına yerleştirilecek türden bir adam değil." şeklinde konuştuğu belirtildi.

John Lucas'ın, Silas'ın görevden alınması durumunda geçici başantrenör olarak muhtemel seçim olması bekleniyor.


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