Koç Silas, "Harden kendini vermiyor" iddialarına yanıt verdi

Houston Rockets başantrenörü Stephen Silas, James Harden'ın "kendini vermediğini" iddia eden eleştirmenler hakkında konuştu.



Rockets, dün gece Orlando Magic'e karşı 132-90 galip gelerek, sezonda üçüncü galibiyetini aldı ve Harden ise maçı 15 sayı ve 13 asistlik bir double-double ile tamamladı.



Maç sonrası basın toplantısı sırasında Silas'ın, Harden'ın yeterince kendini vermediği düşüncesiyle ilgili bir soruya cevap vermesi istendi.



Silas, yıldız oyuncusunun sezonun başında gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğunu söyleyerek, bu iddiaları yalanladı:



"Yapmasını istediğim her şeyi yaptı. Topla da oynadı, topsuz alanda da oynadı. Savunma da yaptı... bu söylentiler ne ondan, ne de bu takımdan gördüğüm bir şey."



Harden'a karşı eleştiriler, dün gece Magic'e karşı sadece 13 şut denemesinin ardından gelmişti ve bu miktar, onun gibi bir skor makinesi için alışılmadık derecede düşüktü.



