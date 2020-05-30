Koç Grubu'ndan Beşiktaş'a teklif! Efsane geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ın Vodafone ile sezon sonu bitecek olan göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Siyah-beyazlı takımın sırt sponsoru olan Beko ile göğüs için de 2 yıllık sözleşme yapıldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün divan kurulu üyesi olan ünlü iş adamı Rahmi Koç ile bir süredir sponsorluk konusunda görüşme halindeydi. Siyah beyazlı oyuncular, gelecek iki sezon boyuncu Beko markasını göğsünde taşıyacak.
Öte yandan Beşiktaş'a 2 yıllık anlaşma öneren Koç Grubu'nun yıllık da 20 milyon TL ödeyeceği kaydedildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Siyah-beyazlı takımın sırt sponsoru olan Beko ile göğüs için de 2 yıllık sözleşme yapıldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün divan kurulu üyesi olan ünlü iş adamı Rahmi Koç ile bir süredir sponsorluk konusunda görüşme halindeydi. Siyah beyazlı oyuncular, gelecek iki sezon boyuncu Beko markasını göğsünde taşıyacak.
Öte yandan Beşiktaş'a 2 yıllık anlaşma öneren Koç Grubu'nun yıllık da 20 milyon TL ödeyeceği kaydedildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın