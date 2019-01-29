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Koç Gentry: "AD, sezonda oynamaya devam edecek"

New Orleans Pelicans'ın başantrenörü Alvin Gentry, Anthony Davis'in "sezonda oynamaya devam etmeyi planladığını" söyledi.

New Orleans Pelicans'ın başantrenörü Alvin Gentry, Anthony Davis'in "sezonda oynamaya devam etmeyi planladığını" söyledi.

Gentry, takas isteği haberini aldıktan sonra şu şekilde konuştu:

"Sezonda oynamayı planlıyor. Benim rolüm mümkün olduğunca çok maç kazanmak. Bence AD profesyonel bir adam. İyileştikten sonra olabildiğince iyi oynayacak ve ekibimizi maç kazanacak bir pozisyona sokmaya çalışacağız."

Gentry, takımın haberden sonra antrenmana normal olarak yaklaştığını ve ekibin Davis'in isteğini anladığını da ekledi:

"Bu sabah AD'nin ekibiyle konuştum ve takımdaki herkesin bunun işlerin bir parçası olduğunu anladığını düşünüyorum. İyi bir antrenman yaptık bence. Neşeliydi. Tüm yapabileceğimiz de bu. Takımı hazırlamak zorundayız. Kendisi halen kontrat altında. Sağlıklı olduğunda, oynayacak."





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New Orleans Pelicans'ın başantrenörü Alvin Gentry, Anthony Davis'in "sezonda oynamaya devam etmeyi planladığını" söyledi.
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