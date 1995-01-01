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Koç Bill Bayno, Pacers'tan istifa etti

Indiana Pacers, takımın uzun süredir yardımcı antrenörlüğünü yapan Bill Bayno'nun sağlık ve kişisel sorunları gerekçesiyle takımdan istifa ettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers, takımın uzun süredir yardımcı antrenörlüğünü yapan Bill Bayno'nun sağlık ve kişisel sorunları gerekçesiyle takımdan istifa ettiğini duyurdu.

58 yaşındaki antrenör, Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves ve Portland Trail Blazers ile geçirdiği görev sürelerinin ardından, 2016 yılında Pacers'ın koçluk kadrosuna katılmıştı.

Pacers, ölü sezon döneminde eski koç Nate McMillan'ı Nate Bjorkgren ile değiştirdinde de Bayno, takımda kalmaya devam etmişti.

Bayno daha önce 1995-2000 yılları arasında Nevada, Las Vegas Üniversitesi'nde başantrenör olarak görev yapmış ve takımı iki NCAA Turnuvası maçına çıkarmıştı.

Times Herald-Record'dan Justin Rodriguez'e göre, Bayno'nun semptomları arasında günlerce yemek yiyememe veya uyuyamama gibi durumlar bulunuyor.


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