Kobra tarafından ısırılan Aref'in sağlık durumu nasıl? İşte son detaylar

Antalya'da kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından tedavi için Mısır'a götürülen İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri'den haber var. Mısır Kahire'de hastaneye yatırılan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu yani panzehir verilecek. Aref'in sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan menajeri de "Doktorların dediğine göre şu ana kadar yaşaması mucize. Vücudundaki bazı bölgelerde kısmi felç gözüküyor" diye konuştu

17 Temmuz 2018 14:51
Kobra tarafından ısırılan Aref'in sağlık durumu nasıl? İşte son detaylar
Antalya'da 15 Temmuz günü sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisi Mısır'daki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediyor. Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Aref'e, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti.
Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği açıklandı. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

'KISMİ FELÇ VAR'

Aref'in sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan menajeri de "Arkadaşlar Aref'in tedavi süreci dün başladı. 24 tüp panzehir uygulanacaktır, şu ana kadar 6 tüp uygulandı. Doktorların dediğine göre şu ana kadar yaşaması mucize çünkü panzehirin ilk 6 saat içinde uygulanması gerekiyormuş. Şu an vücudundaki bazı bölgelerde kısmi felç gözüküyor. Tedavinin sonunda geçmesini umuyoruz" dedi.

EPİKRİZ RAPORUNDA NE YAZIYOR?

Diğer yandan Demirören Haber Ajansı (DHA) Aref Ghafouri'nin epikriz raporuna ulaştı.

Raporda 'yılan zehrinin toksik etkisi' tanısı konuldu. Aref'in klinik seyrine ilişkin raporda şu bilgiler yer aldı: "Kobra türü yılan sokması nedeniyle dış merkezden tarafımıza yönlendirilen hasta, hastanın sağ ön kol bileğe yakın bölgede ısırığı mevcut, hasta yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın tarafından kabul edildi. Hastanın mevcut ısırığı evre 2 olarak değerlendirilmiş olu, sağ ön kolda ve dirseği geçmemektedir. Hastanın nörolojik muayenesinde olağandır. Duyu motor defisit bulunmamaktadır. Kraniyal muayene olağandır. Patolojik refleks yoktur. Hastanın kan tablosunda geliş değerinde hematotoksisiteye bağlı olası pantitopeni tablosu yoktur. Hastanın ön kolu atele alıp lezyon bölgesi işaretlenmiş olup kompartman ve ödem açısından lezyonun ilerleme takibi yapılmaktadır."

"TÜRKİYE'DE PANZEHİRİ YOK"

Kobra zehrine karşı Türkiye'de panzehir bulunmadığı aktarılan raporda şunlar kaydedildi: "Ülkemizde kobra türüne ait yılan ısırmasına karşı venom yoktur. Olası hepatotoksisite ve nörotoksisite açısından hastanın takibi yapılıyor. Hastanın geliş kanlarına göre kontrol kanlarında hemogramda değişim yok. Pansitopenisi yok. Hasta ara ara kollarda bacaklarda yüzde dudak çevresinde uyuşukluk tarifliyor. Motor kayıp yok, vitalleri stabil normotansi (140/90), normokardik (nab 90) satürasyon normal )97), hastanın ön kolu atelde, ödem hiperemi takibi ve kampartman sendromu açısından takibi yapılıyor. Lezyon çevresinde nekroza gitme yok. Ön kolda ödem artmış durumda. Dirsek çevresine yaklaştı.

Takiplerinde kobra türü yılanın antidotunun (panzehir) ülkede olmamasından dolayı hastaya venom uygulanamadı. Hastaya kısa sürede kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle hasta yurt dışında antidotunun (yılan serumu) bulunması üzerine kendi isteğiyle hastaneden çıkmak istemiştir. Hastanın çıkış hemogramı stabil, biyokimyasında kreatin kinaz 230'ten 659'a ilerlemiş olup karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik, ödem mevcut, nekroz yok. Hastaya çıkış için tüm bilgiler verilmiş, riskler anlatılmış, kendisinden de yazılı beyan alınmıştır."

Kaynak: Vatan

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