Kobe'yi 2002'de New Jersey mafyası mı zehirlemişti?

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın da, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 1997'de yaşadığı gibi, 2002 NBA Finalleri sırasında New Jersey mafyası tarafından zehirlendiği iddiası tekrar ortaya çıktı.



Kobe ve Lakers, New Jersey Nets'i 2002 NBA Finalleri'nde kolayca süpürmüştü.



Bununla birlikte, Bryant tıpkı Jordan gibi gıda zehirlenmesi ile uğraşmak zorunda kalmış olabilir.



Söylentiye göre, merhum Lakers efsanesinin bir New Jersey mafyası tarafından zehirlendiği iddia edilmişti. Kobe ve Lakers, Nets'i süpürdüğü için, gıda zehirlenmesi işe yaramamıştı.



Times yazarı Steve Springer, 2002 yılında şunları yazmıştı:



"Kobe Bryant'ın gıda zehirlenmesinden ötürü düşmesinin asıl sebebini duydunuz mu? New Jersey'den bir mafya üyesi buna sebep olmuş. Jersey mafyasının, Nets'in NBA şampiyonluğunu kazanmak için büyük bahis oynadığı belli oluyor.



Yani Bryant'ın Sacramento'daki Hyatt otelindeyken, Batı Konferansı finallerinin 2. maçından önceki gece sipariş ettiği bacon çizburgeri zehirleyen mafya mıydı?



İnanmıyor musunuz? Bir LA talk showuna telefon açan biri, bunun böyle olduğuna yemin ediyor.



Bryant'ın o çizburgeri hiç yemediğine ve otele, odasını bulamayacak kadar sarhoş geldiğine ve odasına daha az şeyler sipariş ettiğine dair, olası olmayan bir hikaye de var."



Kobe Bryant, Nets'e karşı oynanan dört maçta ortalama 26.8 sayı kaydetmişti. Black Mamba bir çeşit hastalıkla uğraşmışsa bile, bu durum sahadaki oyununu etkilemesine izin vermedi.