Kobe'nin Nike ile sözleşmesi sona erdi!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Kobe'nin Nike ile ayakkabı sözleşmesinin sona erdiğini söyledi.



Vanessa, konuyla ilgili ESPN'den Nick DePaula'ya şu açıklamaları yaptı:



"Kobe ve Nike, tüm zamanların en güzel basketbol ayakkabılarından bazılarını ürettiler ve bu ayakkabılar, dünyanın dört bir yanındaki tüm sporlarda taraftarlar ve sporcular tarafından severek giyildi. NBA oyuncularının, eşimin ürününü diğer imza ayakkabılardan daha fazla giymesi, bunu gösterir nitelikte.



Umudum her zaman Kobe hayranlarının ürünlerini almalarını ve giymelerini sağlamak olacaktır. Bunun için savaşmaya devam edeceğim. Kobe'nin ürünleri saniyeler içinde tükeniyor. Bu her şeyi açıklıyor."



DePaula, Vanessa'nın, merhum eşinin ürünlerinin emekliliği sırasında ve Ocak 2020'deki vefatından sonra sınırlı sayıda bulunmasından ve ayrıca çocuk bedenlerinde ayakkabılarının bulunmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını bildirmişti.



Bryant, 2003 yılından beri Nike ile sözleşme altındaydı. Markanın en çok pazarlanabilir sporcularından biri olurken, çok sayıda özel spor ayakkabı piyasaya sürülmüştü.



