Kobe'nin, Klay'e hediyesi ve mesajı: "Yüzükler, yüzükler, yüzükler, yüzükler..."

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın kendisine hediye ettiği "The Mamba Mentality: How I Play" adlı kitabını ve Kobe'nin özel mesajını paylaştı.Thompson, Instagram'da paylaştığı fotoğrafta, kitaptaki şu mesajı gösterdi:Kitap, 2018 yılının Ekim ayında piyasaya sürüldüğünde, Thompson o dönemde Warriors ile birlikte üç şampiyonluk kazanmıştı. Thompson ayrıca kariyerinde beş kez All-Star olmuştu ve NBA'deki en iyi şutörlerden biri olarak kabul ediliyor.Kendisi de beş kez NBA şampiyonu ve 18 kez All-Star olan Bryant, Ocak ayında bir helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Bryant'ın kızı Gianna ve diğer yedi kişi de kazada vefat etmişlerdi.Thompson'ın babası Mychal Thompson, Kobe lige girmeden önce Lakers'ta oynamıştı ve Klay de kariyerinin ilk yıllarında birçok kez Kobe'ye karşı forma giymişti.Klay'in paylaştığı fotoğaflar şu şekildeydi: