Kobe'nin kitabı "The Wizenard Series: Season One", bestseller oldu!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın yeni kitabı, en çok satanlar listesinin zirvesine oturdu.



Bryant, trajik vefatından aylar sonra bile etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kobe'nin "The Wizenard Series: Season One" adlı kitabının, New York Times'ın orta dereceli ciltli listesinde 1 numara olarak piyasaya sürüleceği bildirildi.



Amazon'un çocuk basketbol kitapları için en çok satanlar listesinde de, Bryant'ın kitabı 1 numara oldu.



Tim Reynolds, The Associated Press raporunda kitabın temasını şöyle anlattı:



"Season One, çeşitli denemeler ve sıkıntılarla uğraşan genç bir basketbolcunun ilerlemesini takip eden, Bryant'ın Wizenard hikayelerinin son adımı, geçen hafta yayınlandı. Bryant'ın şirketi, bunu bir 'zorlanma ve fedakarlık, doğaüstü atılımlar hikayesi ve oyuna büyük bir özveri.' olarak değerlendiriyor."



Bu, Bryant ve ekibi tarafından önümüzdeki aylarda / yıllarda yayınlanmak üzere olan veya hala yayınlanmak üzere ayarlanmış birkaç kitaptan sadece biri. Kobe'nin popülaritesi göz önüne alındığında, gelecekteki tüm bu sürümlerin aynı şekilde tüm en çok satanlar listelerinde de görüneceği tahmin ediliyor.



Bryant basketbol kariyerinden sonra her türlü girişime yönelmişti ve girmeye karar verdiği şeylerden biri de çocuk kitaplarıydı.