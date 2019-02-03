Kobe'nin hayalindeki 1'e 1 kapışma: 1991 Michael Jordan'ı!

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Efsane oyuncu Kobe Bryant, NBA tarihinde bire bir oynamak için bir rakip seçmek istese, bu oyuncunun 1991 yılı Michael Jordan'ı olacağını söyledi.Kobe, Dan Patrick Show'da konuk oldu ve konuyla ilgili şöyle konuştu:Kariyerinde ilk şampiyonluğuna 1991'de ulaşan Jordan 31.5 sayı, 6.0 ribaund, 5.5 asist, 2.7 top çalma ve 1.0 blok ortalamayla oynamıştı.