Kobe'nin hakeme tepkisi!: "Toparla kendini"

Deneyimli hakem Zach Zarba, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, bir maç sırasında bir faul düdüğünü kaçırdığını itiraf ettiğinde verdiği tepki hakkında bir anısını paylaştı.



New York Times'tan Sopan Deb ile yakın zamanda yaptığı röportajda, Zarba hikayeyi şu şekilde anlattı:



"Ligdeki ilk yılımdı galiba. Benim 'NBA'e hoş geldin' anımdı. Bir Lakers maçında hakemlik yapıyordum ve Kobe Bryant da oynuyordu. Kobe, 2003 ve 2004'te daha genç ve atılgandı. Bir mirası kovalıyordu. Harika bir oyuncuydu ve çok hararetliydi. Bir maçta Kobe'nin bana bir pozisyon hakkında bir şey sorduğunu hatırlıyorum. Şut atarken birinin dirseğine vurarak kendisine faul yaptığını düşünüyordu ve buna tepki göstermişti.



NBA kültüründe bizim için, eğer ilk yarıda bunun gibi söz konusu bir pozisyon olursa, devre arasında pozisyonu tekrar izleyip, oyuncuya 'Evet, haklıymışsın', veya 'Hayır, yanılmışsın' diyebiliyordunuz. Kobe de o pozisyonla ilgili haklıydı ve faul çalmış olmam gerekiyordu.



Bir oyuncuya bunu söylediğinizde ve gardınızı düşürüp 'Faulü kaçırmışım' dediğinizde, yüzde 90 mevzubahis oyuncu 'Sıkıntı yok, sonrakini çalarsın' der. Bu böyle tür bir çalışma ortamıdır. Ben de Kobe'nin yanına gidip, 'Kobe, haklıymışsın. Dirseğine vurmuşlar.' demiştim. Bana öylece dümdüz bakmıştı ve popoma 'sıkıntı yok' minvalinde vurmasını beklerken, 'Toparla kendini' demişti."



Kobe temelde kendisinden, takım arkadaşlarından ve hakemlerden mükemmellik talep eden bir oyuncuydu. Lakers hayranlarının Bryant'a aşık olmasının ve kendisini Los Angeles tarihindeki en iyi oyuncu olarak görmesinin sebeplerinden biri de bu.



