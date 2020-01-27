Kobe'nin en iyi takım arkadaşları

Kariyerinin ortasında ve sonlarında pek bu isimlerle birlikte oynamasa da, Bryant'ın L.A.'deki arkadaşları fena değildi.



İşte o isimler...



Nick Van ExelMetta World PeaceEddie JonesRick FoxRobert HorryDerek FisherAndrew BynumLamar OdomPau GasolShaquille O'Neal