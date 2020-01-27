Kobe'nin en iyi takım arkadaşları

Kobe Bryant, başarılarla dolu kariyerinde çoğu zaman doğru isimlerle birlikteydi.

Kobe'nin en iyi takım arkadaşları
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27 Ocak 2020 00:11
Kariyerinin ortasında ve sonlarında pek bu isimlerle birlikte oynamasa da, Bryant'ın L.A.'deki arkadaşları fena değildi.

İşte o isimler...
 Nick Van Exel

Metta World Peace

Eddie Jones

Rick Fox

Robert Horry

Derek Fisher

Andrew Bynum

Lamar Odom

Pau Gasol

Shaquille O'Neal

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