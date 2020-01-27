Kobe'nin en iyi takım arkadaşları

Kariyerinin ortasında ve sonlarında pek bu isimlerle birlikte oynamasa da, Bryant'ın L.A.'deki arkadaşları fena değildi.
İşte o isimler...
Nick Van Exel
Metta World Peace
Eddie Jones
Rick Fox
Robert Horry
Derek Fisher
Andrew Bynum
Lamar Odom
Pau Gasol
Shaquille O'Neal
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İşte o isimler...
Nick Van Exel
Metta World Peace
Eddie Jones
Rick Fox
Robert Horry
Derek Fisher
Andrew Bynum
Lamar Odom
Pau Gasol
Shaquille O'Neal
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın