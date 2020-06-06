Kobe'nin Avrupa'daki en büyük duvar resmi ortaya çıktı!

Los Angeles Lakers süperstarı Kobe Bryant için Avrupa'da yapılan en büyük duvar resmi, Bosna-Hersek'te ortaya çıktı.Bryant'ın ABD topraklarının çok ötesine geçen bir şöhreti ve etkisi bulunuyor. Bu gerçeğin kanıtı, Bosna-Hersek'te yakın zamanda tamamlanan bir duvar resmi.Resmin yapıldığı duvarın yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olduğu bildirildi.Bu inanılmaz sanat eseri, Gradiska şehrinin yerlileri tarafından yapılan ortak bir çaba sonucu ortaya çıkmıştı. Bu kişilerden biri, Bryant'ın sadece basketbol üzerindeki etkisinden değil, daha da önemlisi, gerçek hayat kahramanı olarak etkisinden şöyle bahsetti:Bryant'ın onuruna dünya çapında birçok duvar resmi yapılmıştı ve bunların çoğu, Bryant'ın basketbol memleketi Los Angeles'ta yapılmıştı. Ancak Bosna-Hersek'te yapılan bu eserin, en iyileriyle kıyaslanabileceği de inkar edilemez.