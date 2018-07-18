Kobe'den liderlik üzerine tavsiyeler

Kobe Bryant, önümüzdeki kolej futbol sezonu öncesi kendilerini motive etmek için bazı tavsiyelerde bulunmak üzere Amerikan futbolu takımı Alabama Crimson Tide'ı ziyaret etti.
Alabama'nın oyuncuları ve koçluk ekibinin önünde Bryant, NBA'deki kariyerinden ilham alarak, bencil olmayan bir lider olmak için neler gerektiğini anlattı: "Etkili bir lider olmak için gerçekten iyi bir dinleyici olmalısınız. Ve söylenene değil, söylenmeyenlere karşı. Gerçekten gözlemci olmalısınız. Bu benim için büyük bir geçiş olmuştu. Bir skorerden, Pau (Gasol) ve Lamar (Odom) ile şampiyonluk kazanmaya çalışan bir lider haline dönüştüm. Bu da, başkalarını öne koymak anlamına geliyordu. Bunlar ritimde olup olmadığın için endişelenmen değil, 'bu maçta iyi oynuyor musun, hazır mısın, onlar hazır mı? Hazır olmalarına yardımcı olmak için ne yapabilirim?' demek oluyor."
Kobe, Pau Gasol ve Lamar Odom ile 2009 ve 2010'da şampiyonluklar yaşamıştı (2000-02 dışında takım lideri olarak).