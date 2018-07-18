Kobe'den liderlik üzerine tavsiyeler

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Kobe Bryant, önümüzdeki kolej futbol sezonu öncesi kendilerini motive etmek için bazı tavsiyelerde bulunmak üzere Amerikan futbolu takımı Alabama Crimson Tide'ı ziyaret etti.Alabama'nın oyuncuları ve koçluk ekibinin önünde Bryant, NBA'deki kariyerinden ilham alarak, bencil olmayan bir lider olmak için neler gerektiğini anlattı:Kobe, Pau Gasol ve Lamar Odom ile 2009 ve 2010'da şampiyonluklar yaşamıştı (2000-02 dışında takım lideri olarak).