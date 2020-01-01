Kobe ve Gianna'nın isimleri, bu yıl ABD'deki bebeklere en çok verilen isimler arasında!

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın isimlerinin, 2020'de ABD'nin en popüler bebek isimlerinden ikisi haline geldiklerini bildirildi.



Bu dünyadan ayrıldıktan sonra bile Kobe, insanların hayatında iz bırakmayı sürdürüyor. Kobe ve kızı Gianna, yeni nesil ebeveynlere çocuklarına isim vermeleri için ilham veren kişiler oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020'nin en popüler isimlerinden ikisinin sahibi oldular.



BabyCenter, en popüler bebek isimleri listesini kamuoyuna duyurdu ve Bryant ikilisinin isimlerinin, senenin başındaki vefatlarının ardından çok popülerlik kazandıklarını ve listede büyük bir sıçrama yaptığını açıkladı:



"İlk 10'un ötesine geçen Kobe adı, 2020'de erkekler için listedeki en büyük yükselişi gördü ve 379 sıra yükselerek 216 numaraya yükseldi. Sevgili basketbol süperstarı Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın, Ocak 2020'deki bir helikopter kazasında trajik bir şekilde kaybedilmesi, birçok yeni ebeveyne çocuklarının adını onların onuruna vermeleri için ilham verdi. Gianna adı da büyük bir artış gördü ve kızlar listesinde 52 sıra yükselerek 24 numaraya yükseldi.



BabyCenter'ın küresel genel yayın yönetmeni Linda Murray, '2020 yılı aileler için özellikle stres, kayıp ve belirsizlikle dolu duygusal bir yıl oldu. Böyle bir zamanda ebeveynler, bebeklerine, özellikle vefat etmiş olan hayranlık duydukları insanların adını vererek, rahatlık ararlar. Bu eğilimin 2021'de de devam etmesini bekliyoruz.' şeklinde konuştu."



Lakers efsanesi, kızı Gianna ve diğer yedi yolcuyla birlikte Ocak ayında bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.



