Kobe: "Tony Parker, daha çok kazanamamamın sorumlusu!"

Merhum NBA efsanesi Kobe Bryant'ın, eski San Antonio Spurs yıldızı Tony Parker'a olan hayranlığını, kendisine ait Netflix belgeselinde ortaya koyduğu görüldü.



Netflix, kısa süre önce "Tony Parker: The Final Shot" adlı bir belgesel yayınladı.



Bu belgeselde Parker'ın kariyeri hakkında daha derine inen isimler arasında, merhum efsane isim Kobe'nin dışında, başantrenör Gregg Popovich, eski takım arkadaşları Bruce Bowen ve Tim Duncan gibi birçok NBA efsanesi de yer aldı.



Kobe'nin, Parker'ın kariyerinin ilk yıllarındaki gelişimi hakkında şunları söylediği görüldü:



"Ben Kobe Bryant ve Tony'ye karşı yıllarca oynadım. Yıllarca, yıllarca ve yıllarca. Daha fazla şampiyonluk kazanamamamın sorumlusu, kendisidir.



Tony'ye olan toleransın gerçekten çok kısa sürdüğü maçları hatırlarım. Tek bir hata yaptı mı, Pop onu oyundan alırdı. Ben de Tony'ye, 'Seni sahanın belli bir tarafına gitmeye zorlayacağımı biliyorsun, çünkü topu ayağına çarptırıp dışarı çıkarırsan, top kaybı olur ve oyundan alınırsın' diyordum.



Bence bu tarz bir baskı ve ortam, Tony'nin ileride bu baskı durumlarında gelişmesine ve daha iyi oynamasına yardımcı olmuştu. Sanırım bu 2003'teki seride olmuştu.



Bence 2003'te işler onun için iyiye gitmeye başlamıştı ve onunla başa çıkmamız bizim için çok ama çok zorlaşmıştı. Oyunu çok yönlü hale gelerek, Pop'ın hücumda ondan istediklerini halledebilecek duruma gelmişti."



