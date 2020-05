Kobe, The Last Dance'in yapımcısı olmak istemiş...

Merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, Chicago Bulls ve Michael Jordan'ın "The Last Dance" belgeselinin yapımcısı olmayı umduğu ortaya çıktı.



"The Last Dance", ikinci three-peat'ini kovalayan Michael Jordan ve 1997-98 Chicago Bulls ekibi hakkındaki hikayeyi detaylandıran 10 parçalı popüler bir ESPN belgeseli olarak, şimdiye dek yayınlanan bölümleriyle oldukça ilgi topladı.



Beşinci bölümün giriş kısmına dahil olan Kobe'nin, toplanan birçok görüntüden haberi olduğu ve bu filmin yapımcılığını kendisinin üstlenmeyi umduğu açıklandı.



ESPN'den Ramona Shelburne'e göre Bryant, onaylarını istemek için Jordan'ın ebeveynleriyle bile bir araya gelmişti:



"Aslında bugün yayınladığım bu hikayeyi bildirirken öğrendim. Kobe cidden bir noktada 'The Last Dance'in yapımcılığını yapıp yapamayacağını öğrenmek için Michael Jordan'ın etrafındaki insanlarla bir araya gelmiş. Bununla oldukça ilgiliymiş. Röportaja çıkmak için oldukça heyecanlıymış ve Mike Tollin'e bu belgeselin baş yapımcısı olma fikri için ulaşmış."



Bryant, 20 yılını ligde tamamladıktan sonra, basketbol kariyerini detaylandıran bir Showtime kanalı dizisi olan "Muse" üzerinde çalıştıktan sonra, Aralık 2015'te emekliliğini duyurduğu, The Players Tribune'a yazdığı bir mektubu temel alan kısa bir animasyon filmi "Dear Basketball" üzerinde çalışmaya başlamıştı.