Kobe-Shaq ve LeBron-A.D. ikililerinin benzer yönleri!

Los Angeles Lakers yardımcı antrenörü Mike Penberthy, LeBron James - Anthony Davis ikilisi ile Shaquille O'Neal - Kobe Bryant ikilisi arasındaki karşılaştırmadan bahsetti.



Takımının 2020 şampiyonluk zaferinin ardından Penberthy, basketbol, yaşam ve Lakers hakkında birçok konuyu tartışmak için Lakers Daily'den Ryan Ward ile bir araya geldi.



Röportaj sırasında bir noktada, Penberthy, LeBron/Davis ve Shaq/Kobe ikilisi arasında çok ilginç bir karşılaştırma yaptı:



"Ward: Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal ile bir şampiyonluk kazandınız ve şimdi de LeBron ve Anthony Davis'in bir şampiyonluğunda koçluk yaptınız. Bu Lakers süperstar ikilileri arasındaki farklar nelerdir?



Penberthy: Dördü de farklı oyuncular. Shaq gerçek bir pivottur. A.D. ucube bir kırma. LeBron, basketbol IQ'su, pasörlük, top sürebilme ve büyük şutlar sokabilme yeteneği ile, hızlı hücumdaki en dominant güçlerden biri. Ve sonra Kobe de, NBA tarihinin en iyi skorerlerinden ve en büyük yeteneklerinden biriydi, bu yüzden hepsi kendi yönleri açısından farklıydı.



Shaq, diğer oyuncuları daha iyi hale getirme yeteneğine sahipti. LeBron da diğer oyuncuları daha iyi hale getirdi. A.D. ve Kobe daha çok grubun suikastçileri gibilerdi. Skor bulmak ve topu almak isteyenleri. Başkalarını daha iyi hale getiremeyeceklerinden değil, ama skorerlikleri takım için daha değerli olmasından ötürü.



Farklılıklar, aslında hepsinin farklı oyuncular olması. Ama aslında benzer olan, şöyle benzersiz bir şey de var: Shaq ve Kobe, ikili oyunlarda, sırtı dönük oyunlarda ve içeri girip topu dışarı pas atmalarda beraber oynadıklarında daha iyilerdi. LeBron ve A.D., beraber oynadıklarında daha iyi hale geldiler. Topu paylaştıklarında ve birbirlerinin güçlerini kullandıklarında. Beraberken, ayrı olduklarından çok daha iyiler.



Shaq ve Kobe'nin Lakers'a şampiyonluk getirmek için bir araya geldiğini düşünüyorum ve LeBron ve A.D. için de aynı şeyi düşünüyorum."



