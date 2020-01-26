"Kobe, Rose'un Lakers'a katılmasını istiyordu" iddiası

Merhum NBA efsanesi Kobe Bryant'ın, zamanında Los Angeles Lakers'ın Derrick Rose için takas etmesinden yana olduğu iddia edildi.



26 Ocak 2020'de bir helikopter kazasında hayatını kaybetmiş olan Bryant, iddiaya göre Lakers'ı şimdiki New York Knicks guardı için takas yapmaya çağırmıştı.



ESPN'den Ramona Shelburne, Hoop Collective podcasti'nde şu ifadeleri kullandı:



"Helikopter kazasından önce, Kobe'nin Lakers yönetimine küçük bir öneride bulunduğunu duymuştum. Lakers'ın Derrick Rose için takas yapması ya da onu bir şekilde alması fikri, çok hoşuna gitmişti."



Rose, geçtiğimiz hafta Knicks'e katılmadan önce neredeyse bir buçuk sezon Detroit Pistons forması giymişti.



