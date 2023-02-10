Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın MVP sezonunda giydiği Lakers forması, açık artırmada 5.8 milyon dolara rekor fiyata satıldı.



Bryant'ın 2007-08 MVP sezonunda 25 maç giydiği imzalı bir formanın, Sotheby's'de 5.8 milyon doların biraz üzerinde alıcı bulduğu bildirildi.



Forma, Bryant'a ait olan hatıra parçaları arasında açık artırmada satılan en değerli parça olarak yeni bir rekor kırdı ve Sotheby's'e göre şu anda satılan en değerli ikinci basketbol forması oldu.



Sotheby's sokak giyimi ve modern koleksiyon ürünleri başkanı Brahm Wachter, ESPN'e yaptığı açıklamada, Bryant'ın bu özel formasının kültürel önemi nedeniyle son derece değerli olduğunu açıkladı.



Kobe, MVP olduğu sezonda maç başına 28.3 sayı, 6.3 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakalamıştı.





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