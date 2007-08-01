Kobe'nin Hall of Fame ceketini, kızı Natalia giydi!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın büyük kızı Natalia Bryant, babasının onuruna Naismith Memorial Hall of Fame ceketini giydi.



Natalia, ceketi 2020 Hall of Fame sınıfının diğer üyeleri ve temsilcileriyle birlikte giydi.



Kobe, Tim Duncan, Kevin Garnett, Eddie Sutton (koç), Rudy Tomjanovich (koç), Tamika Catchings, Kim Mulkey (koç), Barbara Stevens (koç) ve Patrick Baumann'ı (katılımcı) içeren yıldızlarla dolu bir sınıfın parçasıydı.



KOVID-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenmiş olan kutlama töreni, bu gece Connecticut'daki Mohegan Sun'da düzenlenecek.



Bryant'ın sahadaki ödülleri arasında beş NBA şampiyonluğu, iki NBA Finaller MVP'si ödülü, 2007-08 MVP ödülü, 15 All-NBA ve 18 All-Star seçilimleri yer alıyor.



