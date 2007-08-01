Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kobe'nin Hall of Fame ceketini, kızı Natalia giydi!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın büyük kızı Natalia Bryant, babasının onuruna Naismith Memorial Hall of Fame ceketini giydi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın büyük kızı Natalia Bryant, babasının onuruna Naismith Memorial Hall of Fame ceketini giydi.

Natalia, ceketi 2020 Hall of Fame sınıfının diğer üyeleri ve temsilcileriyle birlikte giydi.

Kobe, Tim Duncan, Kevin Garnett, Eddie Sutton (koç), Rudy Tomjanovich (koç), Tamika Catchings, Kim Mulkey (koç), Barbara Stevens (koç) ve Patrick Baumann'ı (katılımcı) içeren yıldızlarla dolu bir sınıfın parçasıydı.

KOVID-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenmiş olan kutlama töreni, bu gece Connecticut'daki Mohegan Sun'da düzenlenecek.

Bryant'ın sahadaki ödülleri arasında beş NBA şampiyonluğu, iki NBA Finaller MVP'si ödülü, 2007-08 MVP ödülü, 15 All-NBA ve 18 All-Star seçilimleri yer alıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal