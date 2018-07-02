Kobe, LeBron'un Lakers'a gelişi hakkında konuştu!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, Los Angeles'ta LeBron James döneminin başlamasından dolayı oldukça heyecanlı olduğunu ve LeBron'u Lakers ailesine hoş bir şekilde karşılamaya hazır olduğunu açıkladı.
Kobe, durumla ilgili açıklamalarını ESPN radyoda Stephen A. Smith'e şu şekilde anlattı: "LeBron'la playofflardayken ve dün gece kararını verdikten sonra konuştum. Ona 'Aileye hoşgeldin dostum.' dedim. Kulağa çılgınca geliyor ama, 'Artık bu ailenin bir parçasısın. Benden istediğin bir şey varsa, söyle. Durum ne olursa olsun, senin için burada olurum.' dedim. Kendisine ve ailesine en iyisini diledim ve buraya geldiklerinde kendilerini dört gözle bekliyor olacağım." "Bir insan olarak, kardeşlerinizin iyi olmasını sağlamalısınız. Ben burada harika bir dönem geçirdim. 20 yıl oynadım ve müthişti. Bu süre içerisinde beş şampiyonluk kazanacak kadar şanslıydık. Ama artık zaman başkasının zamanı. Ve Lakers hep bununla alakalı olmuştur. Ben buraya geldiğimde Magic (Johnson) beni çok sıcak bir şekilde karşılamıştı. ben ve Shaq, Magic ve Kareem'in (Abdul-Jabbar) desteğiyle bu geleneği devam ettirebildik ve bu kesinlikle ileriye dönük olarak bizim sorumluluğumuzdu. Yani LeBron'un bu L.A. şehrine bir şampiyonluk daha getirmesi için yapabileceğim herhangi bir şey varsa, her türlü varım."
"GENÇLER ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEK"
Kobe, aynı zamanda kadronun genç isimleri Lonzo Ball ve Kyle Kuzma'nın, LeBron'la oynamaktan sonuna kadar fayda sağlayacaklarını düşündüğünü şöyle açıkladı: "LeBron bu kadrodayken, playofflara kalmanın çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Artık hayaller gerçekte daha büyük. LeBron, bu genç çocuklar için öğrenme eğrisini hızlandırıyor olacak ve onlar da çok daha hızlı bir şekilde öğrenebilecekler. Çünkü her gün çalışmasını izlemek için bir şans elde edecekler. Nasıl davrandığını, vücuduna nasıl baktığını ve nasıl beslendiğini öğrenecekler. Bu, Lonzo'nun ve Kyle'ın gelişimiyle birlikte diğerlerinin de gelişimine oldukça yardımcı olacak." "LeBron gibi bir oyuncuya sahip olmamız, Los Angeles ve NBA için çok büyük enerji yaratıyor. Lonzo ve Kyle gibi oyuncular ve diğerleri, artık en kısa zamanda kendilerini daha ileri itmelerini sağlayacak güzel bir baskıya sahipler. Buna nasıl yanıt vereceklerini görmek için sabırsızlanıyorum."