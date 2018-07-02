Kobe, LeBron'un Lakers'a gelişi hakkında konuştu!

"GENÇLER ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEK"

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Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, Los Angeles'ta LeBron James döneminin başlamasından dolayı oldukça heyecanlı olduğunu ve LeBron'u Lakers ailesine hoş bir şekilde karşılamaya hazır olduğunu açıkladı.Kobe, durumla ilgili açıklamalarını ESPN radyoda Stephen A. Smith'e şu şekilde anlattı:Kobe, aynı zamanda kadronun genç isimleri Lonzo Ball ve Kyle Kuzma'nın, LeBron'la oynamaktan sonuna kadar fayda sağlayacaklarını düşündüğünü şöyle açıkladı: