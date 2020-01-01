Kobe, L.A.'de bir ulaşım aracı olarak neden helikopter kullandığını açıklamış!

Efsane oyuncu Kobe Bryant'ın, Los Angeles'ta dolaşmak için özel bir helikopter kullanmasının nedeni ortaya çıktı.



Los Angeles Lakers efsanesi, Staples Center'daki maçlarda veya bölgedeki etkinliklerde yıllarca Los Angeles'ta dolaşmak için özel bir helikopter kullanıyordu. Ne yazık ki, Sikorsky S-76 helikopteri Pazar günü Calabasas yakınlarında düşmüş, kızı Gianna da dahil olmak üzere dokuz yolcunun ölmesine sebep olmuştu.



Geçmiş yıllarda yaptığı bir röportajda Bryant, neden helikopteri Los Angeles bölgesinde bir ulaşım aracı olarak kullanmaya başladığını açıklamıştı. Çoğu kişinin tahmin edebileceği gibi, asıl nedenlerden biri de trafikti.



Kobe, helikopter kullanmanın ailesiyle daha fazla zaman ayırmasını sağladığını belirtti.



"15 DAKİKADA GİDİP GELEBİLİYORDUM"



Emekli NBA oyuncusu Rex Chapman, attığı bir tweet'te eski Lakers yıldızının röportajının bir bölümünü paylaştı ve Kobe'nin şu ifadeleri kullandığı görüldü:



"Trafik gerçekten kötüleşmeye başlamıştı. Trafikte oturuyordum ve bir okul maçını kaçırdığım oluyordu. Bu şey sürekli olmaya devam ediyordu. Hem çalışıp ve yaptığım şeye odaklanıp, aynı zamanda da aileye ayırdığım zamandan ödün vermemenin bir yolunu bulmak zorundaydım. İşte o zaman helikopterlere baktım ve 15 dakika içinde arenadan gidip gelebiliyordum. İşte o zaman başladı."



Bryant, kaza günü genç kampçılar için koç olarak hizmet verdiği Mamba Spor Akademisi'ne gidiyordu. Ancak, özel helikopter saat 10:00'dan biraz önce yolda düşmüştü. Raporlara göre, helikopter alev almış ve bir yamaca çarpmıştı. Hâlâ soruşturma altında olan kaza, magnezyum seviyeleri nedeniyle söndürülmesi zor olan çeyrek dönümlük bir yangın çıkarmıştı.



